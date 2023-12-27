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الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد وتهبط 36% هذا العام

12/27/2023 9:26:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مقابل الدولار الأربعاء لتصل خسائرها في عام 2023 إلى 36 بالمئة بعدما استمرت في انخفاض بطيء ومطرد في الأشهر الأخيرة من العام.

وتراجعت الليرة 0.2 بالمئة إلى 29.3985 مقابل الدولار خلال التداولات بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 أمام العملة الأمريكية.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماماً منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضاً حاداً في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.

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