التسوق ببصمة الوجه بدلاً من بطاقات الائتمان في دبي

أطلقت دبي الرقمية خدمة جديدة ومبتكرة للمرة الأولى في دبي، بإتاحة تجربة تسوق تتيح دفع الفاتورة ببصمة الوجه.

وجاء إطلاق الخدمة، في فروع مختارة من كارفور الإمارات، ليستطيع المتسوق تسديد فاتورة الشراء من خلال بصمة الوجه باستخدام تطبيق كارفور.

وتعد الخدمة وعمليات الدفع آمنة وسريعة ومريحة، وتتيح لعملاء فروع كارفور، الدفع لقاء مشترياتهم من الأغذية والمستلزمات اليومية وغير ذلك من السلع باستخدام حل Face Pay. ويمكن للمستهلكين التسجيل في هذه الخدمة من خلال تطبيق كارفور أو الموقع الإلكتروني ومن ثم دفع ثمن المشتريات عبر النظر إلى أي من منصات الدفع، عوضاً عن مسح هواتفهم أو بطاقاتهم المصرفية.

ويعتمد هذا الحل على تقنية التعرف إلى الوجه التي طورتها PopID وتتوفر من خلال شبكة المدفوعات التابعة لـ «نتورك إنترناشيونال» لتبنيها على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات.









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