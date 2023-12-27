Wednesday, 27 December 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التسوق ببصمة الوجه بدلاً من بطاقات الائتمان في دبي

12/27/2023 9:26:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت دبي الرقمية خدمة جديدة ومبتكرة للمرة الأولى في دبي، بإتاحة تجربة تسوق تتيح دفع الفاتورة ببصمة الوجه.

وجاء إطلاق الخدمة، في فروع مختارة من كارفور الإمارات، ليستطيع المتسوق تسديد فاتورة الشراء من خلال بصمة الوجه باستخدام تطبيق كارفور.

وتعد الخدمة وعمليات الدفع آمنة وسريعة ومريحة، وتتيح لعملاء فروع كارفور، الدفع لقاء مشترياتهم من الأغذية والمستلزمات اليومية وغير ذلك من السلع باستخدام حل Face Pay. ويمكن للمستهلكين التسجيل في هذه الخدمة من خلال تطبيق كارفور أو الموقع الإلكتروني ومن ثم دفع ثمن المشتريات عبر النظر إلى أي من منصات الدفع، عوضاً عن مسح هواتفهم أو بطاقاتهم المصرفية.

ويعتمد هذا الحل على تقنية التعرف إلى الوجه التي طورتها PopID وتتوفر من خلال شبكة المدفوعات التابعة لـ «نتورك إنترناشيونال» لتبنيها على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN27122023000110011019ID1107661822

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث