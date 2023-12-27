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روبليف المصنف الخامس عالمياً: سأبذل قصارى جهدي للفوز ببطولة دبي للتنس

12/27/2023 9:26:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد نجم التنس الروسي أندريه روبليف، المصنف خامساً عالميا، مشاركته في النسخة الجديدة من بطولة سوق دبي الحرة للتنس عام 2024، وتطلعه للفوز بلقبها لتكون فاتحة خير بالنسبة له في العام الجديد، مشيرا إلى أن هذه البطولة على رأس أولوياته حاليا.

وشارك روبليف (26 عاماً) في بطولة دبي 5 مرات من قبل، حيث كانت أولى مشاركاته عام 2017، فيما شارك في آخر 4 نسخ على التوالي، من 2020 إلى 2023، وفاز باللقب عام 2022 وتأهل للمباراة النهائية في النسخة الأخيرة عام 2023 ولكنه خسر أمام مواطنه دانييل ميدفيديف.

وستحمل مشاركته المقبلة رقم 6 في سجل البطولة.. وعبر روبليف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات /وام/ عن سعادته بالتواجد في الإمارات في أوقات كتيرة من العام، سواء للتدريب أو الراحة والاستجمام. وقال: " رغم إنني كنت أتطلع إلى تحقيق نتائج أفضل في عام 2023 لكن إنهاء العام في الترتيب الخامس عالمياً يعد أمراً جيداً، وبالتأكيد أرغب في التحسن أكثر والوصول إلى تصنيف أفضل".وأكد روبليف انه متحمس للمشاركة في سوق دبي الحرة للتنس في نسختها الجديدة، في ظل نتائجه الإيجابية فيها السنوات الأخيرة، وقال: "نتائجي في آخر 3 نسخ تحديداً كانت متميزة، تأهلت لنصف النهائي في نسخة وفزت باللقب في النسخة التالية، وتأهلت للنهائي العام الماضي، اعتقد أن هذه البطولة فاتحة خير لي في الموسم، في ظل مشاركة أسماء كبيرة، اتطلع كثيرا للمشاركة، وسأبذل قصارى جهدي للفوز باللقب".

وتقدم روبليف مركزين في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، ليصبح المصنف الخامس عالمياً في الترتيب، وذلك بعدما بلغ المباراة النهائية لبطولة شنغهاي لتنس الأساتذة ذات الـ1000 نقطة. وأضاف: "أتمنى أن أصبح الأول، لكن في النهاية، أريد حاليا تحسين مركزي قدر الإمكان ، وإذا انتهى بي الأمر إلى المركز الخامس، فسأكون سعيدًا أيضا". ويزور أندريه روبليف، دبي حالياً بعد تسميته سفيراً لعلامة تجارية للرعاية الصحية . واعتبر نجم التنس العالمي أن علاقته بدبي "نموذجية" حيث تتوافر بها كل مقومات الراحة وقال: "المعيشة في دبي تعد في "غاية السهولة"، أنا شبه مقيم هنا .. يمكنني الأكل التدريب والتنقل والسفر وممارسة كافة الأنشطة بسهولة، إنها بحق حياة مثالية". واكد روبليف أنه رغم وجود عدد من أصدقائه من نجوم كرة القدم العالميين إلا أنه غير مهتم بكرة القدم ولا يشجع فريقا بعينه.

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