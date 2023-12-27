Wednesday, 27 December 2023 07:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طقس الإمارت غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

12/27/2023 9:26:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية غربية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة
13:05 الثاني عند الساعة 03:54 والجزر الأول عند الساعة
20:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:35

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:33 والمد الثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة
16:33 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة


الحرارة العظمى
الحرارة الصغرى
الرطوبة العظمى
الرطوبة الصغرى
أبوظبي


28
20
95
45
دبي


29
21
90
40
الشارقة


28
18
85
45
عجمان


29
19
90
40
أم القيوين


29
18
90
45
رأس الخيمة

28
16
85
40
الفجيرة


28
22
80
35
العـين


29
18
85
30
ليوا


29
17
95
35
الرويس


27

19
95
45
السلع


26

18
90
45
دلـمـا


25

21

90
50
طنب الكبرى

26

23

80
45
طنب الصغرى

26

23

80
45
أبو موسى

25

23

75
45.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN27122023000110011019ID1107661820

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث