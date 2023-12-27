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غريزمان: أتلتيكو مدريد سيكون آخر نادي ألعب له في أوروبا

12/27/2023 9:26:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أنطوان غريزمان إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيكون آخر ناد يلعب له في أوروبا تقريبا بنسبة مئة بالمئة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن جريزمان /32 عاما/، يقدم موسما رائعا في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث سينهي العام وهو متصدر الهدافين برصيد 21 هدفا والأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة.

كما أنه عادل الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيل للأهداف لأتلتيكو مدريد مطلع هذا الشهر، حيث سجل هدفه رقم 173، ليعادل رقم لويس أراجونيس، في المباراة التي تعادل فيها أتلتيكو مع خيتافي 3/3.

وقال غريزمان، الذي كشف في وقت سابق إنه يريد توقيع عقد جديد مع أتلتيكو، لصحيفة "آس" الإسبانية :" نعم، هذا ما قلته. أعلم النادي يسعى ليكون قادرا إجراء محاولة، وسنتحدث عن هذا".

وأضاف:" بعيدا عن أوروبا، ما أريده لاحقا هو اللعب في الدوري الأمريكي، دائما ما كان يجذب أنظاري".

وأرد :"ولكن أتلتيكو سيظل تقريبا بنسبة مئة بالمئة آخر نادي سألعب له في أوروبا. إنه النادي الذي أريد البقاء به، حيث أبدوا في أسعد حالاتي، وأشعر أنني في المنزل".

وذكر غريزمان أنه علم مؤخرا بانه كان قريبا من رقم أراجونيس من حيث عدد الاهداف.

وأضاف :" لم أفكر في هذا الامر. في الصيف، عندما اكتشفت أنني متأخر بفارق 16 هدفا، ربما نعم بدأت التفكير في هذا الرقم".

وأصبح غريزمان سادس أغلى لاعب في التاريخ وقتما رحل عن أتلتيكو مدريد للانضمام لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو (132 مليون دولار) في عام 2019.

وقام أتلتيكو بالتعاقد معه مرة أخرى بعقد يمتد حتى 2026 في أكتوبر 2022، حيث عاد في البداية بعقد إعارة لمدة عامين مع بداية موسم 2021 / 2022.

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