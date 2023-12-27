مبادرات خضراء لنادي دبي البحري في 2023

حقق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2023 عدداً من المكاسب التي تنسجم مع أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021 ـ 2027، ومن بينها العمل على تمكين الاستدامة في المجال الرياضي، والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية على المسطحات المائية من خلال الفعاليات المتنوعة التي ينظمها والتي تعد صديقة للبيئة.

وأبرز ما أنجزه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصوله على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي في الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي»، لمراعاته للاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة في إنجاز جديد، يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988.

جائزة

وتزامن فوز النادي بجائزة الاستدامة في الرياضة مع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، تحت شعار «اليوم للغد» حيث تضمن مبادرات وفعاليات وأنشطة متنوعة تسلط الضوء على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة الغني في الممارسات المستدامة، ونشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.

مناخ

توجهت أنظار العالم مع نهاية عام 2023 إلى دولة الإمارات التي احتضنت مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ كوب 28 في مدينة إكسبو دبي، حيث بادر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بتنظيم حدث بيئي استثنائي جمع نخبة أهل البحر وصناع القرار في رياضة التجديف العالمية، من خلال مسيرة قوارب التجديف على مياه القناة المائية في قلب واجهة دبي مارينا، من أجل التوعية بالمحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة وقضايا المناخ.

مسيرة

وأقيمت المسيرة الكبيرة بالشراكة مع المنظمة العالمية «قناة التجديف» ومقرها الصين وتعمل تحت شعار (ماء نظيف وصفر كربون)، حيث بدأت حملتها من شرم الشيخ التي استضافت الدورة رقم 27 لمؤتمر كوب، واستمرت حتى انعقاد الدورة رقم 28 في دبي، حيث نجحت في الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم منذ سبتمبر 2021 الذي شهد الانطلاقة في مدينة يانجتشو بشرق الصين على قناة جرانت، وهي أطول وأقدم قناة في تاريخ العالم.



رسالة

وحملت المسيرة رسالة إلى العالم وتعهد من المشاركين بالعمل على تحقيق أهدافها، حيث وقع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وخالد العويس عضو اتحاد الشراع والتجديف والبطل الأولمبي الفرنسي جان كريستوف رونالد رئيس الاتحاد الدولي للتجديف عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والهولندي رودي فان دير وون رئيس المنظمة العالمية لترويج السياحية المائية، والصيني وانج شي رئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف، ومنال بهمن مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة وقادة الصندوق العالمي للحياة البرية والمنظمة الدولية للممرات المائية الداخلية والمنظمة العالمية للتعاون بين مدن القناة التاريخية، على دعم وتشجيع المبادرة التوعوية «صفر كربون.. ماء نظيف»، والذي حمل رسالة إلى العالم.

مشاركة

وشارك فريق فيكتوري التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والذي أنهى الموسم محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام، ضمن الفرق واللجان المشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى للزوارق السريعة ـ فورمولا 1 ـ الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023 في مبادرة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، لتشجير محمية المنتثر على هامش (أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2023) وبالتزامن مع البرنامج العالمي للتشجير للزوارق السريعة فورمولا 1، حيث أسهم الفريق في المشاركة لغرس وزراعة 100 شجرة.



كفاءة

ويواصل محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية جهوده ضمن مجموعة البيئة في الاتحاد الدولي للسباقات البحرية للدورة الثالثة على التوالي كأقدم عضو في اللجنة منذ اختياره من قبل الكونغرس العالمي في دورة 2012 ـ 2016 و2016 ـ 2020 ثم 2020 ـ 2024، حيث حققت اللجنة خطوات بارزة لتقليل انبعاث الكربون والعمل بالمحركات صديقة البيئة ومبادرات في الاستفادة من الطاقة البديلة في السباقات السريعة.

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