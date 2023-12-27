المالية : جزء من الرواتب والمستحقات لموظفي القطاع العام السبت

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / اعلنت وزارة المالية بأنه سيتم يوم السبت الموافق 30/12/2023 و بناءً على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي عن صرف جزء من رواتب الموظفين في الحكومة.
وبحسب الاعلان ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50 % عن راتب شهر 10/2023.
وسيتم صرف ما نسبته 14 % من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/202٣ وذلك وفق الآتي
سيكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى
تاريخ 30/11/2023.
اما الموظفون غير المقترضين سيتم صرف هذه النسبة نقداً في حساباتهم.
و سيتم صرف 65 % من راتب شهر 11/2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب.
وقالت وزارة المالية انه و بناءً على تعليمات سلطة النقد سوف تعمل جميع البنوك يوم السبت الموافق 30/12/2023 استثناء لغايات صرف رواتب الموظفين.
واكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
MENAFN27122023000205011050ID1107661764
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.