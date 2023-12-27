المالية : جزء من الرواتب والمستحقات لموظفي القطاع العام السبت

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / اعلنت وزارة المالية بأنه سيتم يوم السبت الموافق 30/12/2023 و بناءً على الترتيبات ما بين الحكومة وسلطة النقد والجهاز المصرفي عن صرف جزء من رواتب الموظفين في الحكومة.

وبحسب الاعلان ستقوم وزارة المالية بتغطية قيمة السلفة البالغة 50 % التي صرفت من قبل البنوك لصالح الموظفين عن شهر 10/2023، وعليه لن يتحمل الموظفون قيمة هذه السلفة، وعملياً تصبح دفعة 50 % عن راتب شهر 10/2023.

وسيتم صرف ما نسبته 14 % من رصيد المتأخرات المتراكمة للموظفين حتى تاريخ 30/11/202٣ وذلك وفق الآتي

سيكون متاحاً للبنوك استيفاء الأقساط القائمة وغير المسددة على الموظفين حتى

تاريخ 30/11/2023.

اما الموظفون غير المقترضين سيتم صرف هذه النسبة نقداً في حساباتهم.

و سيتم صرف 65 % من راتب شهر 11/2023 وبحد أدناه 2000 شيقل ولا يتاح للبنوك خصم أي أقساط أو فوائد من هذا الراتب.



وقالت وزارة المالية انه و بناءً على تعليمات سلطة النقد سوف تعمل جميع البنوك يوم السبت الموافق 30/12/2023 استثناء لغايات صرف رواتب الموظفين.

واكدت الوزارة أن بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.