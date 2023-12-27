استشهاد 18 مواطنًا في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل في خان يونس

MENAFN - Palestine News Network ) غزة /PNN / استُشهد 18 مواطنا اليوم الأربعاء، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية نفذت غارات جوية أمام المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء 18 شهيدًا، إضافة إلى إصابة العشرات.

وشن طيران الاحتلال فجر اليوم، غارات عنيفة استهدفت المنطقة الوسطى في القطاع، لا سيما مخيمي البريج والمغازي، ووصلت القذائف إلى مراكز الإيواء، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. كما استهدفت مدفعية الاحتلال والطائرات الحربية منزلًا لعائلة نصار في المخيم الجديد، ومنزلا آخر لعائلة الحزوقي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفيي شهداء الأقصى والعودة.

وقصف طيران الاحتلال والمدفعية مدينة غزة، لا سيما حيي الشجاعية، والتفاح، كما استهدف منزلا في منطقة الكتيبة، وهناك حديث عن شهداء وجرحى.

وأفاد شهود عيان، بأن أكثر من 60 مواطنا في عداد المفقودين إثر قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من ثلاثة طوابق قرب جامعة الأزهر بمدينة غزة.

وفي منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، نُقل 6 شهداء إلى مستشفى الشفاء جراء عمليات قنص نفذها جنود الاحتلال الذين اعتلوا بعض الأبنية، واستهدفوا كل من يتحرك هناك.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى أكثر من 21 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 54 ألف جريح، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية.