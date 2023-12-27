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بلدية الكرك الكبرى تحوسب مخططاتها التنظيمية

12/27/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الكرك الكبرى بحوسبة مخططاتها التنظيمية ضمن ما يسمى " بمشروع حوسبة المخططات"، للتسهيل على المواطنين وسرعة الإنجاز.


وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة إن هذا الإجراء يأتي لغايات التحوُّل الإلكتروني وتسهيلا على المواطنين خاصة بما يتعلق بالمخططات والأراضي، مشيرا إلى أن العمل يقع ضمن برمجية نظم المعلومات الجغرافية وهي في مرحلة التدقيق النهائي في وزارة الإدارة المحلية.


وأضاف أن أهمية هذا المشروع تأتي من أجل تأسيس قاعدة بيانات لغايات التطوير والتحديث في عملية التحوُّل الإلكتروني بما ينعكِس على سرعة إنجاز أعمال المخططات ودقتها.

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