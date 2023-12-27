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رونالدو يعادل رقم عمر السومة ويزحف نحو تحطيم الرقم القياسي لحمد الله

12/27/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عادل كريستيانو رونالدو رقم عمر السومة مهاجم أهلي جدة السابق، فيما اقترب من الرقم القياسي لعبد الرزاق حمد الله الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي واحد في الدوري السعودي.
وأحرز رونالدو هدفين ليقود فريقه النصر للفوز على الاتحاد 5-2 أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري السعودي.
ورفع رونالدو بهذين الهدفين رصيده إلى 19 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الحالي.
كما وصلت أهداف النجم البرتغالي إلى 33 هدفا مع النصر في الدوري السعودي في عام 2023.
وعادل رونالدو رقم النجم السوري عمر السومة، الذي أحرز نفس العدد من الأهداف (33 هدفا) في دوري المحترفين السعودي عام 2016 مع فريقه السابق أهلي جدة، كثاني أكثر لاعب يسجل أهدافا في عام ميلادي واحد بالمسابقة.
ويتصدر المهاجم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله قائمة هدافي الدوري السعودي في عام ميلادي واحد، حيث سجل 35 هدفا عام 2019 عندما كان يدافع عن ألوان نادي النصر.
ويمكن لرونالدو أن يعادل أو يكسر رقم حمد الله السبت المقبل عندما يلعب النصر ضد التعاون ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.
وستكون مواجهة التعاون آخر مباراة لرونالدو في 2023

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