قطع غيار الميركافا والنمر تكلف إسرائيل 275 مليون دولار

قطع غيار الميركافا والنمر تكلف إسرائيل 275 مليون دولار
التاريخ
12/27/2023 9:13:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها اشترت قطع غيار لدبابات الميركافا وناقلات الجند من طراز النمر، بنحو 275 مليون دولار.
وكانت تكبدت إسرائيل خسائر فادحة في غزة إثر التحام كتائب المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال المتوغلة هناك وألحقت بها هزائم ثقيلة.
MENAFN27122023000208011052ID1107661760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.