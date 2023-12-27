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قطع غيار الميركافا والنمر تكلف إسرائيل 275 مليون دولار

12/27/2023 9:13:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها اشترت قطع غيار لدبابات الميركافا وناقلات الجند من طراز النمر، بنحو 275 مليون دولار.

وكانت تكبدت إسرائيل خسائر فادحة في غزة إثر التحام كتائب المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال المتوغلة هناك وألحقت بها هزائم ثقيلة.

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