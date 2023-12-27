ماذا يحدث لجسمك عند تناول أدوية الحساسية باستمرار؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحرص بعض الأشخاص على تناول أدوية الحساسية طوال فترة فصل الشتاء، كإجراء وقائي يحميهم من التعرض لنوبات المرض الشديدة.
أضرار تناول أدوية الحساسية باستمرار :
- النعاس: يشعر بعض مرضى الحساسية بالرغبة في النوم عند تناول مضادات الهيستامين، خاصة من الجيل الأول.
- جفاف الفم: تؤثر مضادات الهيستامين سلبًا على نشاط الغدد اللعابية، حيث تقلل من إفرازها للعاب.
- صعوبة التركيز: قد يعاني مريض الحساسية المعتاد على تناول مضادات الهيستامين باستمرار من تشتت الانتباه.
- زيادة الوزن: يمكن أن تسبب بعض مثبطات مستقبلات الهيستامين السمنة لبعض المرضى، لعدم وصول إشارات الشبع إلى الدماغ عند امتلاء البطن.
وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب أدوية الحساسية آثارًا جانبية خطيرة، منها:
- الحساسية المفرطة.
- أمراض الكبد.
- أمراض الكلى.
- عدم انتظام ضربات القلب.
الكونسلتو
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN27122023000208011052ID1107661758
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.