ماذا يحدث لجسمك عند تناول أدوية الحساسية باستمرار؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يحرص بعض الأشخاص على تناول أدوية الحساسية طوال فترة فصل الشتاء، كإجراء وقائي يحميهم من التعرض لنوبات المرض الشديدة.

أضرار تناول أدوية الحساسية باستمرار :

- النعاس: يشعر بعض مرضى الحساسية بالرغبة في النوم عند تناول مضادات الهيستامين، خاصة من الجيل الأول.

- جفاف الفم: تؤثر مضادات الهيستامين سلبًا على نشاط الغدد اللعابية، حيث تقلل من إفرازها للعاب.

- صعوبة التركيز: قد يعاني مريض الحساسية المعتاد على تناول مضادات الهيستامين باستمرار من تشتت الانتباه.

- زيادة الوزن: يمكن أن تسبب بعض مثبطات مستقبلات الهيستامين السمنة لبعض المرضى، لعدم وصول إشارات الشبع إلى الدماغ عند امتلاء البطن.

وفي حالات نادرة، يمكن أن تسبب أدوية الحساسية آثارًا جانبية خطيرة، منها:

- الحساسية المفرطة.

- أمراض الكبد.

- أمراض الكلى.

- عدم انتظام ضربات القلب.

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