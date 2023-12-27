2023.. عام اختفاء نيمار جونيور

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خفت بريق النجم البرازيلي نيمار جونيور تدريجيا خلال المواسم الأخيرة حتى انطفأ تماما طوال العام الجاري 2023.



قضى نيمار 4 مواسم بقميص برشلونة، فاز خلالها بكل البطولات المحلية والقارية والعالمية، وكان مرشحا بارزا لأرقى الجوائز الفردية.

لكن مسيرة النجم البرازيلي انقلبت رأسا على عقب، بانتقاله من الفريق الكتالوني إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017.

يبقى نيمار (31 عاما) حتى الآن أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بفضل هذه الصفقة التي تكلفت 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع البارسا.

فقد النجم البرازيلي بريقه على مدار 6 مواسم داخل جدران حديقة الأمراء، حيث ضربته إصابات عديدة ولم ينجح في تحقيق الحلم الأكبر.

جاء نيمار إلى العاصمة الباريسية ليحقق حلم التتويج بلقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ بي إس جي، لكنه اكتفى بألقاب محلية فقط.

وكانت وصافة دوري الأبطال في 2020 بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ في النهائي هي الإنجاز الأبرز، بينما داهمت نيمار إصابة الكاحل أكثر من مرة.

لم يكمل نيمار موسما واحدا بقميص بي إس جي، لتقرر الإدارة التخلص منه في الصيف الماضي ببيعه لنادي الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو.

وقبل رحيله لعب النجم البرازيلي 7 مباريات فقط بالقميص الباريسي في 2023، سجل خلالها 3 أهداف.

في 19 فبراير/شباط الماضي تعرض نيمار جونيور لإصابة بكسر في كاحل القدم خلال مباراة ليل في الجولة 24 من الدوري، استلزمت عملية جراحية أنهت موسمه مبكرا.

عاد اللاعب البرازيلي في أواخر فترة الإعداد للموسم الجديد، وسجل هدفين في مباراة ودية أمام تشونبوك هيونداي الكوري قبل أن يتم الاستغناء عنه.

وبقميص الهلال لعب النجم البرازيلي 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفا وحيدا في ناساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا بخلاف 3 تمريرات حاسمة.

على المستوى الدولي خاض نيمار 4 مباريات بقميص منتخب البرازيل في 2023 بانطلاقة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل نيمار هدفين في فوز عريض على بوليفيا بنتيجة 1/5 ضمنت له إنجازا تاريخيا بالتربع على عرش الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل (79 هدفا) متفوقا على الأسطورة الراحل بيليه (77 هدفا).

لكن أصيب نيمار خلال مواجهة أوروجواي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي لينتهي موسمه الأول مع الهلال قبل أن يبدأ بالفعل.

وإجمالا خاض النجم البرازيلي 16 مباراة فقط مع البرازيل وناديي باريس سان جيرمان والهلال طوال العام الجاري، سجل خلالها 6 أهداف فقط ليكون 2023 عام اختفاء نيمار من خريطة الكرة العالمية.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة