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توتنهام يفتقد صخرة دفاعه شهرا

12/27/2023 9:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيفتقد توتنهام لعنصر مهم في تشكيله خلال الشهر المقبل، بعدما اتسعت قائمة مصابي الفريق حاليا.
وبينما يستعد توتنهام للقاء برايتون مساء الخميس المقبل، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أكد المدرب أنجي بوستيكوجلو، غياب المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو.
وخضع روميرو للفحوصات بعد تعرضه لإصابة في المباراة الأخيرة أمام إيفرتون، حيث ظهر بعد تبديله وهو جالس مع كيس ثلج تحت فخذه الأيسر.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات نقلها موقع توتنهام: "إنه ليس جيدا. لقد خضع لفحص، لذا سيغيب لمدة 4 أو 5 أسابيع".
وأضاف المدرب الأسترالي: "هناك عدد قليل من الأجساد المؤلمة بيد أنه كان لدينا أسبوع تدريب أسهل نوعا ما في الأيام القليلة الماضية، لكن الجميع بخير".
وسيعود ديستيني أودوجي إلى صفوف توتنهام بعدما أكمل إيقافا لمباراة واحدة.
فيما يبتعد عن صفوف الفريق اللندني بسبب الإصابة كل من جيمس ماديسون، إيفان بيريسيتش، رايان سيسينيون، رودريجو بينتانكور، آشلي فيليبس وميكي فان دي فين.

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