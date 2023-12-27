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العيسوي يتفقد عدد من مشاريع المبادرات الملكية في إربد وجرش

12/27/2023 9:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي ،يوسف حسن العيسوي ، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك ، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، و أمين عام الديوان الملكي الهاشمي محمد ابو كركي، ومحافظ اربد، اليوم الأربعاء مشروع مدرسة ابدر الثانوية للبنات في لواء بني كنانه بمحافظة إربد .
كما تفقد العيسوي بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ، والمهندس شحادة أبو هديب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ، وعطوفة محافظ جرش، مشروع مركز جرش لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة جرش، واستمع إلى إيجاز حول مراحل سير العمل النهائي بالمشروع.

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