فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - جددت لجنة فلسطين النيابية إشادتها بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ووقف العدوان على الضفة الغربية وقطاع غزة.



وثمنت اللجنة خلال لقائها اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، جهود جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في إرسال مُستشفى ميداني لنابلس وآخر لقطاع غزة.



وأكد رئيس اللجنة، النائب فراس العجارمة، أهمية زيادة التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، ودعم المنتج الفلسطيني، وصمود الأشقاء في فلسطين الذي يواجهون غطرسة ووحشية وهمجية إسرائيل.



وقال إن الأردن يقوم بواجبه الإنساني تجاه الفلسطينيين عبر إرسال طائرات محملة بمستلزمات إغاثية وطبية، فضلًا عن إرسال مساعدات أُخرى عبر جسر الملك حسين.



من جانبهما، ثمن النائبان: فايز بصبوص ومحمد الهلالات، الدور الذي يقوم بقيادة جلالة الملك بإسناد ودعم الأهل في غزة وصمودهم، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مشيرين إلى أن الأردن يُعد شريان ورئة للشعب الفلسطيني.



بدوره، قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، نظمي عتمة، إن الملتقى بدأ عمله العام 2011، كمؤسسة غير ربحية، تسعى لخدمة اقتصاد البلدين الشقيقين، وتعزيز أواصر التعاون بين رجال الأعمال.