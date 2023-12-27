إيران: إسرائيل لن تنتصر وعلى واشنطن ترك الفلسطينيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن إسرائيل لن تنتصر وعلى واشنطن أن تترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه.
وقال عبد اللهيان إنه إذا أرادت واشنطن خروجا مشرفا من الحرب في غزة، عليها أن توقف دعمها العسكري لإسرائيل.
وأضاف أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مدى 80 يوما تكرار لهزيمة 7 أكتوبر الماضي.
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