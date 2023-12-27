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إيران: إسرائيل لن تنتصر وعلى واشنطن ترك الفلسطينيين

12/27/2023 9:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أن إسرائيل لن تنتصر وعلى واشنطن أن تترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره بنفسه.


وقال عبد اللهيان إنه إذا أرادت واشنطن خروجا مشرفا من الحرب في غزة، عليها أن توقف دعمها العسكري لإسرائيل.

وأضاف أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين على مدى 80 يوما تكرار لهزيمة 7 أكتوبر الماضي.

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