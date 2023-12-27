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الامن العام : مواطن يقتل شقيقته العشرينية طعناً

12/27/2023 9:13:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أقدم شخص على طعن شقيقته العشرينية بمنطقة الصدر مساء اليوم في الأغوار الشمالية وما لبثت أن فارقت الحياة .
ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه على الفور تواجدت المجموعات الأمنية والدفاع المدني بالموقع، وجرى ضبط الجاني والأداة المستخدمة .

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