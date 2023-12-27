وفاة بطل فيلم 'باراسايت' لي سون وسط شكوك حول انتحاره

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقدم الممثل الكوري لي سون كيون "48 عاماً"، نجم فيلم Parasite، على الانتحار.



ووفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء، جرى العثور على النجم وهو في حالة فقدان للوعي أثناء تواجده في سيارته المركونة بإحدى حدائق مدينة سيول في كوريا الجنوبية، وإلى جانبه قالب من الفحم، ما يشير إلى احتمال تسممه بأول أكسيد الكربون.



وبحسب أحد شهود العيان، لم ينقل كيون إلى المستشفى؛ لأنه كان قد توفي في مكان الحادث. ويُشار إلى أن عائلة كيون أبلغت عن مغادرته المنزل، بعد أن ترك خلفه رسالة تلمح إلى رغبته بالانتحار.

فوشيا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة