%87 نسبة الإنفاق على مشاريع اللامركزية في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن نسبة الإنفاق على مختلف المشاريع التي جرى طرحها في موازنة العام الحالي 2023، بلغت 87 بالمئة.



وبين بني هاني خلال جلسة المجلس، اليوم الأربعاء، أن نسبة الإنجاز الفعلي للمشاريع بلغت حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 50 بالمئة، موضحا أن نسبة الإنجاز الكلي حتى نهاية شهر آذار المقبل، ستصل الى ما يزيد على 95 بالمئة، خاصة أن العديد من المشاريع التي تم طرح عطاءاتها ما زالت قيد التنفيذ.



وأكد بني هاني أن الروح الجماعية والعمل التكاملي والمتابعة للمشاريع المدرجة على موازنة العام الحالي، هي التي أدت إلى تحقيق إنجازات على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة بعض المشاريع المتعثرة في محاولة لإنجازها قبل نهاية السنة المالية.



بدورهم، عرض ممثلو الألوية والمناطق في المجلس، إنجازات مناطقهم، حيث تم إنفاق مخصصاتها على المشاريع المحددة لها بنسبة انجاز مرتفعة، وأن بعضها ذهب لتسديد ذمم مالية مستحقة لعدد من الدوائر الخدمية لعطاءات مشاريع سابقة في قطاعي المياه والأشغال العامة.



وأشاروا إلى أن نسبة الإنجاز في قطاعات الشباب والثقافة والتدريب المهني وسلطة وادي الأردن بلغت 100 بالمئة، في حين بلغت في قطاعات التربية والتعليم والأوقاف والصحة والزراعة حوالي 80 بالمئة، ولم تتجاوز النسبة في قطاع الأشغال العامة 14 بالمئة.



وتوافق المجلس على وضع خطة عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع المدرجة على موازنة العام المقبل والبالغة 13 مليون و181 ألف دينار، بهدف الوصول إلى أعلى نسبة انجاز ممكنة من المشاريع المطروحة عليها وفق جدول الأولويات والاحتياجات لمجموع الدوائر الانتخابية.