Wednesday, 27 December 2023 05:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زوار موسم الرياض 2023 يستمتعون ب“سوق الأولين”

12/27/2023 8:23:49 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

يستقبل سوق الأولين، زواره في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي، من 4 مساء حتى 12 صباحًا، وهو إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض 2023، ليخوض الزوار تجربة الاستمتاع بالأسواق النجدية القديمة، في رحلة ثقافية مميزة تدمج بين الحداثة والأصالة، ويتعرف على هوية السوق النجدي القديم وحياة الناس آنذاك.

ويستلهم السوق تصميمه من الطراز النجدي الممزوج بالطراز السلماني الذي بدأ ينتشر من حقبة السبعينات الميلادية، ويستقبل زواره برائحة البخور العتيقة تصحبها عبارات الترحيب على الطريقة الشعبية والأزياء التقليدية.

ويقدم السوق مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع الفئات العمرية وعروض مسرحية وفنية حماسية تعكس الثقافة النجدية، ويتيح فرصة التسوق من خلال المحلات الشعبية والدكاكين التي تبيع المنتجات التقليدية القديمة، كالأزياء الشعبية والحلي والمجوهرات، والنسيج والتوابل والعطور، والأواني التراثية وغيرها، ويستمتع الزائر بالمفاوضات والتحريج مع البائعين المحليين وتذوق الأطعمة التقليدية.–واس

MENAFN27122023007116015312ID1107661635

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث