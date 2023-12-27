زوار موسم الرياض 2023 يستمتعون ب“سوق الأولين”

الرياض – أصداف نيوز:

يستقبل سوق الأولين، زواره في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي، من 4 مساء حتى 12 صباحًا، وهو إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض 2023، ليخوض الزوار تجربة الاستمتاع بالأسواق النجدية القديمة، في رحلة ثقافية مميزة تدمج بين الحداثة والأصالة، ويتعرف على هوية السوق النجدي القديم وحياة الناس آنذاك.

ويستلهم السوق تصميمه من الطراز النجدي الممزوج بالطراز السلماني الذي بدأ ينتشر من حقبة السبعينات الميلادية، ويستقبل زواره برائحة البخور العتيقة تصحبها عبارات الترحيب على الطريقة الشعبية والأزياء التقليدية.

ويقدم السوق مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع الفئات العمرية وعروض مسرحية وفنية حماسية تعكس الثقافة النجدية، ويتيح فرصة التسوق من خلال المحلات الشعبية والدكاكين التي تبيع المنتجات التقليدية القديمة، كالأزياء الشعبية والحلي والمجوهرات، والنسيج والتوابل والعطور، والأواني التراثية وغيرها، ويستمتع الزائر بالمفاوضات والتحريج مع البائعين المحليين وتذوق الأطعمة التقليدية.–واس