زوار موسم الرياض 2023 يستمتعون ب“سوق الأولين”

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
يستقبل سوق الأولين، زواره في ساحة العروض بالطريق الدائري الشرقي، من 4 مساء حتى 12 صباحًا، وهو إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض 2023، ليخوض الزوار تجربة الاستمتاع بالأسواق النجدية القديمة، في رحلة ثقافية مميزة تدمج بين الحداثة والأصالة، ويتعرف على هوية السوق النجدي القديم وحياة الناس آنذاك.
ويستلهم السوق تصميمه من الطراز النجدي الممزوج بالطراز السلماني الذي بدأ ينتشر من حقبة السبعينات الميلادية، ويستقبل زواره برائحة البخور العتيقة تصحبها عبارات الترحيب على الطريقة الشعبية والأزياء التقليدية.
ويقدم السوق مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع الفئات العمرية وعروض مسرحية وفنية حماسية تعكس الثقافة النجدية، ويتيح فرصة التسوق من خلال المحلات الشعبية والدكاكين التي تبيع المنتجات التقليدية القديمة، كالأزياء الشعبية والحلي والمجوهرات، والنسيج والتوابل والعطور، والأواني التراثية وغيرها، ويستمتع الزائر بالمفاوضات والتحريج مع البائعين المحليين وتذوق الأطعمة التقليدية.–واس
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