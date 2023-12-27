“هيئة الأزياء” تنظّم غداً لقاءً افتراضياً حول احتياجات الفعاليات

الرياض – أصداف نيوز:

تُنظّم هيئة الأزياء غداً الخميس، لقاءً مفتوحاً حول“احتياجات الفعاليات”؛ لمناقشة المناظر الحديثة لتخطيط الفعاليات، والجوانب الحيوية الضرورية لتنفيذها بنجاح.

وسيتناول اللقاء الذي سيُعقد افتراضياً عند الساعة الـ 11 صباحاً، عدة محاور، من أبرزها: أهمية فهم“احتياجات الفعاليات” لمنظمي الفعاليات، والتكيف مع تغيرات تفضيلات المستهلكين وممارسات الاستدامة، والتطورات التكنولوجية، والظروف العالمية، إضافةً إلى آليّة صياغة الإستراتيجيات التي تحقق التوازن بين الابتكار والتفاعل الإنساني، وتعزز الوعي بالبيئة، وتستعد للظروف غير المتوقعة، بما يضمن استمرار نجاح الفعاليات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.–واس