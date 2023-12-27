“هيئة الأزياء” تنظّم غداً لقاءً افتراضياً حول احتياجات الفعاليات

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
تُنظّم هيئة الأزياء غداً الخميس، لقاءً مفتوحاً حول“احتياجات الفعاليات”؛ لمناقشة المناظر الحديثة لتخطيط الفعاليات، والجوانب الحيوية الضرورية لتنفيذها بنجاح.
وسيتناول اللقاء الذي سيُعقد افتراضياً عند الساعة الـ 11 صباحاً، عدة محاور، من أبرزها: أهمية فهم“احتياجات الفعاليات” لمنظمي الفعاليات، والتكيف مع تغيرات تفضيلات المستهلكين وممارسات الاستدامة، والتطورات التكنولوجية، والظروف العالمية، إضافةً إلى آليّة صياغة الإستراتيجيات التي تحقق التوازن بين الابتكار والتفاعل الإنساني، وتعزز الوعي بالبيئة، وتستعد للظروف غير المتوقعة، بما يضمن استمرار نجاح الفعاليات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت على تنظيمها هيئة الأزياء كقناةٍ اتصالية مع مجتمع الأزياء في المملكة؛ لتعريفهم بجهود الهيئة والمناظر الحديثة الرامية إلى تطوير القطاع، وتمكين المواهب السعودية في عالم الأزياء.–واس
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