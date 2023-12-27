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11 شهيداً أمام مستشفى الأمل بخان يونس

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال أمام مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس إلى 11.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد استمرار القصف الإسرائيلي على بعد أمتار من مستشفى الأمل في خان يونس وإطلاق نار من طائرات مسيرة.
وقصف الاحتلال مبنى سكني أمام المستشفى مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء و سقوط عدد من الجرحى.




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