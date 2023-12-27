11 شهيداً أمام مستشفى الأمل بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال أمام مستشفى الهلال الأحمر في خان يونس إلى 11.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد استمرار القصف الإسرائيلي على بعد أمتار من مستشفى الأمل في خان يونس وإطلاق نار من طائرات مسيرة.
وقصف الاحتلال مبنى سكني أمام المستشفى مما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء و سقوط عدد من الجرحى.
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