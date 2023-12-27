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الاحتلال يحكم على معتقل مقدسي بالسجن 16 عاما

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 16 عاما على المعتقل في سجون الاحتلال اسماعيل أبو شلبك (39 عاما) من مدينة القدس.


وأشارت عائلته إلى أن الاحتلال فرض أيضا غرامة مالية بحقه بقيمة 60 الف شيقل، كما استولى على مركبته التي كان يستقلها عند اعتقاله على حاجز قلنديا قبل عامين.


يذكر أن أبو شلبك يعتبر من المعتقلين المرض، وأب لخمسة أطفال، ويقطن في بلدة كفر عقب شمال القدس.


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