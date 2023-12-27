الاحتلال يحكم على معتقل مقدسي بالسجن 16 عاما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 16 عاما على المعتقل في سجون الاحتلال اسماعيل أبو شلبك (39 عاما) من مدينة القدس.
وأشارت عائلته إلى أن الاحتلال فرض أيضا غرامة مالية بحقه بقيمة 60 الف شيقل، كما استولى على مركبته التي كان يستقلها عند اعتقاله على حاجز قلنديا قبل عامين.
يذكر أن أبو شلبك يعتبر من المعتقلين المرض، وأب لخمسة أطفال، ويقطن في بلدة كفر عقب شمال القدس.
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