وكيل موهبة يوفنتوس يحبط كبار البريميرليج

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلل وكيل أعمال كينان يلدز، مهاجم يوفنتوس، من التقارير التي تربط اللاعب التركي الشاب بالانتقال إلى البريميرليج.
وشارك يلدز البالغ من العمر 18 عامًا، في 7 مباريات رفقة يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد.
وقال وكيل أعماله بحسب ما نقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كينان يرغب في البقاء في صفوف يوفنتوس لفترة طويلة".
وأضاف: "رغبته هي الفوز بلقب الدوري الإيطالي ودوري الأبطال إضافة إلى الفوز بجائزة الفتى الذهبي رفقة يوفنتوس".
وسبق أن أشارت الصحيفة الإيطالية إلى اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل أبرزهم ليفربول وآرسنال.
كما سعى الثلاثي التركي الكبير فنربخشة وجالطة سراي وبشكتاش لضمه الصيف الماضي، لكن يوفنتوس تمسك باستمراره.
يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.
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