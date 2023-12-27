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وكيل موهبة يوفنتوس يحبط كبار البريميرليج

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قلل وكيل أعمال كينان يلدز، مهاجم يوفنتوس، من التقارير التي تربط اللاعب التركي الشاب بالانتقال إلى البريميرليج.
وشارك يلدز البالغ من العمر 18 عامًا، في 7 مباريات رفقة يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدف واحد.
وقال وكيل أعماله بحسب ما نقلت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "كينان يرغب في البقاء في صفوف يوفنتوس لفترة طويلة".
وأضاف: "رغبته هي الفوز بلقب الدوري الإيطالي ودوري الأبطال إضافة إلى الفوز بجائزة الفتى الذهبي رفقة يوفنتوس".
وسبق أن أشارت الصحيفة الإيطالية إلى اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية بضم اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل أبرزهم ليفربول وآرسنال.
كما سعى الثلاثي التركي الكبير فنربخشة وجالطة سراي وبشكتاش لضمه الصيف الماضي، لكن يوفنتوس تمسك باستمراره.
يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن إنتر صاحب الصدارة.

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