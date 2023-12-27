كتائب القسام : استهدفنا 5 آليات اسرائيلية شمال خانيونس

كتائب القسام : استهدفنا 5 آليات اسرائيلية شمال خانيونس
التاريخ
12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اعلنت كتائب القسام اليوم الاربعاء استهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
وتستمر كتائب القسام بالاشتباك مع جنود الاحتلال بكافة محاور التقدم لليوم الـ 82 على التوالي مخلفة قتلى بين صفوفه وخسائر بمعداته وآلياته .
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