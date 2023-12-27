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كتائب القسام : استهدفنا 5 آليات اسرائيلية شمال خانيونس

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلنت كتائب القسام اليوم الاربعاء استهداف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وتستمر كتائب القسام بالاشتباك مع جنود الاحتلال بكافة محاور التقدم لليوم الـ 82 على التوالي مخلفة قتلى بين صفوفه وخسائر بمعداته وآلياته .

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