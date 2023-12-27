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بواتينج يعلن موقفه من العودة لمنتخب ألمانيا

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شدد جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ الأسبق، على رغبته في استكمال مسيرته بداية من عام 2024، وذلك بعد 6 أشهر من ابتعاده عن الملاعب منذ رحيله عن ليون الفرنسي.
وكان المدافع الألماني على وشك العودة إلى بايرن ميونخ مؤخرا، لكن النادي تراجع عن خطوة ضمه بعد الانتقادات التي تعرض لها.
وخلال تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي"، قال بواتينج: "الأمر واضح بالنسبة لي، رحلتي الكروية لم تنته بعد، لكن لا يمكنني حاليا تحديد وجهتي المقبلة، إلا أنني جاهز للمزيد".
وأشار الدولي الألماني السابق إلى اقترابه من تحديد وجهته في يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك بعد تلقيه عروضًا من أوروبا، آسيا وأمريكا.
وبسؤاله عن مدى رغبته في تمثيل منتخب ألمانيا مجددا، أجاب: "لقد كانت رحلة حالمة بالنسبة لي، لكنها أصبحت من الماضي، وتركيزي حاليا منصب على وجهتي المقبلة".
وأتم: "بطولة اليورو ليست هدفا بالنسبة لي، وعليك أن تدرك متى ينتهي دورك، لكني سأبقى داعما للمنتخب الألماني باستمرار".

ملاعب

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