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برشلونة يشوق جماهيره قبل إعلان صفقته الجديدة

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هيأ برشلونة جماهيره لاستقبال لاعبهم الجديد، البرازيلي فيتور روكي، أحدث الصفقات الشتوية للفريق الكتالوني.
ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة عبر منصة "إكس"، مقطع فيديو يظهر به "نمر" وهو يسير داخل ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.
ويطلق على روكي (18 عاما) لقب "Tigrino"، إذ يشتهر بين الجماهير بالنمر.
ومن المقرر، أن يصل روكي إلى كتالونيا، اليوم الأربعاء، استعدادا للانضمام إلى صفوف البارسا، بداية من أول يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيقدم روكي على ملعب يوهان كرويف، صباح غد الخميس، لكنه لن يظهر على ملعب لويس كومبانيس، قبل يوم 28 يناير/كانون الثاني.
وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيخوض أولى مبارياته يوم 4 يناير المقبل في لاس بالماس، قبل أن يذهب لملاقاة الاتحاد الرياضي بارباسترو، في كأس الملك يوم 7 يناير.
بعد ذلك، سطير البارسا إلى المملكة العربية السعودية للعب كأس السوبر الإسباني، وسيخوض لقاء نصف النهائي أمام أوساسونا، يوم الخميس 11 يناير، على ملعب الملك فهد بالرياض، وفي حالة الفوز، سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في النهائي.
وبعد العودة من السعودية، سيلعب برشلونة مباراة أخرى خارج أرضه، ضد ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين، وبالتالي، لن يتمكن مشجعو البلوجرانا من رؤية فيتور روكي في ملعب الفريق، حتى يوم 28 يناير، عندما يستضيف برشلونة فياريال على ملعب لويس كومبانيس.

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