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ماذا قال رونالدو بعد هدفيه في اتحاد جدة؟

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - علق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، على اكتساح اتحاد جدة.
وقاد رونالدو النصر للفوز على الاتحاد، بنتيجة 5-2، أمس الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن مباريات الجولة 17 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه في "إنستجرام" خلال احتفاله بالتسجيل، وعلق: "انتصار مهم، نحن لا نتوقف".
وسجل رونالدو هدفين من علامة الجزاء، بينما تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل هدفين آخرين، كما سجل البرازيلي تاليسكا هدفا.
ثنائية رونالدو رفعت رصيده إلى 19 هدفا، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري الموسم الجاري.
كما وصلت أهداف النجم البرتغالي إلى 33 هدفًا مع النصر في الدوري السعودي في عام 2023.
وبات رونالدو ثاني أكثر لاعب يسجل أكبر عدد من الأهداف في عام ميلادي واحد بدوري المحترفين السعودي، بعد نجم أهلي جدة السابق السوري عمر السومة، الذي وقع أيضا على 33 هدفا في 2016.
وسيكون الطريق مفتوحا أمام رونالدو لزيادة عدد أهدافه هذا العام، عندما يواجه النصر التعاون يوم السبت المقبل ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.
من جهة أخرى، انفرد رونالدو بقائمة هدافي عام 2023 بكل البطولات حول العالم، برصيد 53 هدفًا، متخطيًا رقم هاري كين، وكيليان مبابي، ثنائي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على الترتيب، ولكل منهما 52 هدفًا.

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