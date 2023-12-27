سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا في مخيم البريج بعبوة ناسفة
التاريخ
12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة، وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وكانت أعلنت كتائب عز الدين القسام في وقت سابق أنها استهدفت 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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