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سرايا القدس: دمرنا دبابة ميركافا في مخيم البريج بعبوة ناسفة

12/27/2023 8:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إن مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة، وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكانت أعلنت كتائب عز الدين القسام في وقت سابق أنها استهدفت 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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