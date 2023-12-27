الأسرى: المعتقلات في سجن الدامون يواجهن ظروفا صعبة للغاية

MENAFN - Al Wakeel News)أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المعتقلات في سجن الدامون يواجهن ظروفا صعبة للغاية في ظل العقوبات المفروضة عليهن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



وأوضحت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن إدارة السجن تمارس بحق المعتقلات، وعددهن 73 معتقلة، (43 معتقلة من قطاع غزة، و11 معتقلة من أراضي الـ48، و3 معتقلات من القدس، و16 معتقلة من الضفة) العديد من الإجراءات التنكيلية وتضييق الخناق.



وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل عدم وجود ملابس كافية للمعتقلات، فيما يُسمح للمعتقلة بغطاء واحد فقط، إذ يعانين البرد القارس أثناء الليل، وتفتيشات مفاجئة كل الوقت من الوحدات الخاصة "الشباص"، كما أن العد في القسم يتم خمس مرات يوميا، وأيضا وجبات الأكل التي تحصل عليها المعتقلات كمياتها قليلة وغير كافية وبجودة سيئة جدا، إضافة إلى أن الغرف مكتظة حيث الأغلبية العظمى من المعتقلات لا يوجد لديهن سرير للنوم.



وفي سياق متصل، أفادت الهيئة بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجاز 86 معتقلا داخل قسم 3 في "سجن مجدو" بظروف صعبة، وأوضاع لا تُحتمل.

وأوضحت أن المعتقلين المحتجزين منهم 6 معتقلين أشبال من قطاع غزة معزولين في غرفة وحدهم، وبقية المعتقلين موزعون على سبع غرف، حيث تتسع كل غرفة لـ6 معتقلين فقط، إلا أنه يوجد في الغرفة الواحدة ما بين 10 إلى 12 معتقلا.



وأضافت، أنه وفقا لإفادات العديد من المعتقلين وشكاواهم، فقد تبين أنهم يعانون ظروفا حياتية صعبة ومعقدة، إذ يُعتبر سجن "مجدو" من أسوأ المعتقلات على الإطلاق، وتتعمد الإدارة يوميا تنفيذ حملات تفتيش استفزازية للغرف دون أي مبررات، كما أن معاملة السجانين سيئة للغاية ومبنية على نزعات انتقامية، ووجبات الطعام المقدمة إليهم لا تصلح للأكل من حيث الكم والنوع، إضافة إلى العقوبات اليومية العامة المفروضة على الحركة الأسيرة بشكل عام.



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