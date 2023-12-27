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قلقيلية: الاحتلال يجرف مئات الدونمات ويعتقل رئيس مجلس قروي باقة الحطب وأمين سر فتح

12/27/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الدونمات المزروعة بالزيتون من أراضي قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، واعتقلت رئيس المجلس وأمين سر حركة "فتح".


وأفادت مصادر لـ"وفا "، بأن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف طالت مئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في المناطق الجنوبية من القرية.


وأضاف المصادر ذاتها، أنه فور معرفة أهالي القرية بذلك توجهوا إلى المنطقة لكنهم تفاجأوا بجنود الاحتلال الذين اعترضوا تقدمهم واعتقلوا رئيس المجلس القروي عودة خالد أبو طبيخ، وأمين سر حركة "فتح" بالقرية بسام فايق حمدان.


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