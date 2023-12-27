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تشيلسي يستهدف تمديد أسوأ سلاسل كريستال بالاس

12/27/2023 8:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبحث تشيلسي عن استعادة التوازن في الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل كريستال بالاس على ملعب ستامفورد بريدج، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة 19.
ويعاني كريستال بالاس حاليًا من أسوأ سلسلة من الهزائم المتتالية أمام خصم بعينه في تاريخه، بالسقوط أمام تشيلسي في آخر 11 مباراة في الدوري.
ونجح تشيلسي في الفوز على كريستال بالاس في آخر 6 مواجهات بينهما على ملعب ستامفورد بريدج، وحافظ على نظافة شباكه في آخر 4 مباريات منها.
ولم تنته أي من المباريات الـ24 السابقة بينهما في البريميرليج بالتعادل.
ونجح تشيلسي في الفوز في آخر مباراتين خاضهما على ملعبه في الدوري، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في المباريات الـ17 التي سبقتها، وآخر مرة حقق 3 انتصارات متتالية كانت في الفترة بين شهري أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول من الموسم الماضي.
ومع ذلك لم يحقق تشيلسي أي انتصار في آخر 4 ديربيات للندن على ملعبه، منذ التغلب على كريستال بالاس بالذات في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي (تعادلان- هزيمتان)، ولم يعاني تشيلسي من الفشل في الفوز بـ ديربيات متتالية في ستامفورد بريدج منذ موسم (1995- 1996).
وفي حال خسر تشيلسي اليوم، فستكون تلك الهزيمة رقم 24 في 2023، وهو أكبر عدد من الهزائم يتكبده البلوز في عام واحد، منذ المعاناة من نفس الرقم في عام 1978.
ويعد تشيلسي الفريق الوحيد الذي لم يتأخر في النتيجة بنهاية الشوط الأول في البريميرليج بعد، حيث أنهى الشوط الأول متقدمًا 4 مرات ومتعادلًا في 14 مناسبة.
ونجح ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، في الفوز بجميع المباريات الخمس التي خاضها في البريميرليج رفقة توتنهام أمام كريستال بالاس تحت قيادة رودي هودسون، بمجموع نتائج تلك المباريات (9-0).
وعلى الجانب الآخر، لم يحقق كريستال بالاس إلا انتصارا واحدا في آخر 11 مباراة خاضها في الدوري، وكان ذلك بهدفين دون رد أمام بيرنلي يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي (4 تعادلات- 6 هزائم).
ولم يحقق كريستال بالاس أي انتصار في 6 مباريات خاضها في منتصف الأسبوع في البريميرليج في 2023، بالتعادل في مباراتين والخسارة في 4 لقاءات دون تسجيل أي هدف.
وحقق كريستال بالاس انتصارا وحيدا في آخر 13 ديربي للندن في البريميرليج، وكان بنتيجة (4-3) أمام وست هام في شهر أبريل/ نيسان الماضي (5 تعادلات- 7 هزائم).

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