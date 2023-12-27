زراعة الأعيان تلتقي مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، مع المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية للتنمية وإدارة مصادر المياه الدكتور مروان الرقاد، تم خلاله الحديث حول إدارة قطاع المياه في المملكة.



وقال الزعبي، إن الأردن يُعتبر من أفقر دول العالم في المياه، ويواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع، تتمثل بكمية الأمطار والسدود والأحواض المائية المشتركة، إلى جانب الحصاد المائي.

وأضاف أن اللقاء جاء للتنسيق مع المنظمة حول ضرورة تنبي مشاريع ريادية، والنهوض بمشاريع القطاع المائي ما يؤديً إلى تنمية المشاريع الزراعية، وتشغيل الأيدي العاملة، والحد من البطالة.



من جهته، قال الرقاد إن "الشبكة" هي منظمة إقليمية تتبع لمنظمة التعاون الإسلامي، وتُعنى بخدمة قطاع المياه والغذاء والطاقة والبيئة في الأردن والاقليم، وتنفيذ بعض المشاريع المائية بما فيها الحصاد المائي.



وأشار إلى مشاريع تنفذها الشبكة، تبدأ من المناطق الشمالية الشرقية، والغور الشمالي، والمفرق، تصل نسبة تشغيل الكادر الأردني فيها الى 95 بالمئة، وتتمثل المشاريع في استغلال الفاقد الغذائي، ومشاريع منزلية، مشاريع زراعية، بالإضافة الى مشاريع الحصاد المائي.



وأكد أهمية وضع خطط لتطبيق مفهوم الحصاد المائي، الذي يقوم على تخزين أكبر كمية ممكنة من مياه أمطار الشتاء، من خلال أبسط الطرق وأقلها تكلفة.



ولفت الرقاد إلى أن المشاريع الإقليمية لدى الشبكة تتمحور حالياً بين تركيا والعراق، الأردن والسعودية وسوريا (مشروع حوض الديسي)، بالإضافة الى مشاريع بين السودان ومصر.



وجرى خلال اللقاء التأكد على أهمية تكثيف التعاون بين الشبكة ومجلس الأعيان في موضوع سرعة انتاج خارطة الحصاد المائي بصورة واضحة وليست صماء كما جرى إنجازها في السابق.



وكذلك طرح موضوع إنجاز مشروع في قطاع الزراعة والمياه بالتعاون بين الشبكة ومجلس الأعيان ممثلًا بلجنة الزراعة والمياه.