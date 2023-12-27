القاهرة: فلسطين تترأس الدورة الـ116 لمجلس الوحدة الاقتصادية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- ترأست دولة فلسطين، أعمال اجتماع الدورة الوزارية العادية 116 لمجلس الوحدة الاقتصادية على المستوى الوزاري والممثلين الدائمين والذي عُقد اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الني، ورئيس الاتحاد العربي للتدريب ضياء الفقي، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية.

وقال مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك "رئيس الاجتماع"، أمام ممثلي 10 دول أعضاء، إن مجلسنا ينعقد اليوم في ظروف استثنائية بل غير مسبوقة تمر بها منطقتنا والعالم بأسره، إذ تستمر لليوم الـ82 على التوالي جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بكل ما تملك من حقد وشر ووحشية وعنصرية وقوة غاشمة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدعم وشراكة واضحين من الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن هناك مجزرة في كل ساعة تقضي فيها إسرائيل على عائلات فلسطينية بأكملها من الأجداد إلى الأحفاد.

وشدد العكلوك، على أن الاحتلال الإسرائيلي يطيح بكل القوانين والقيم والأخلاق والشرائع، بما فيها قوانين الحروب التي وضعها القانون الدولي الإنساني، والمتمثلة في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، من خلال تعمد قصف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات، وتدمير كل أشكال الحياة، وممارسة أساليب وحشية غير مسبوقة بحق المدنيين، من خلال تعرية الرجال وعصب أعين النساء واعتقالهم في ظروف من الوحشية والتعذيب والقتل، وقد بلغ عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر 5 آلاف في الضفة الغربية و3 آلاف في غزة، يُعتقلون معصوبي الأعين وممنوعين من الطعام، وتحت العذاب والإهانة الدائمة.

وأضاف، أن هذه المذبحة المستمرة حتى اليوم أدت إلى استشهاد 21 ألفا ولا يزال تحت الأنقاض أكثر من 7 آلاف من المفقودين، ما يرجح رفع عدد الشهداء إلى 28 ألفاً، بينهم 8500 شهيد من الأطفال، و6500 امرأة، و311 من الطواقم الطبية، و103 صحفيين، و40 من الدفاع المدني، كلهم ارتقوا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي، عدو الحياة والإنسانية والقيم والقانون والأخلاق، قوة الشر العنصرية الهمجية المنفلتة، نظام الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

كما أوضح مندوب فلسطين، أن هناك 800 ألف مواطن تقريبا بلا علاج في شمال قطاع غزة، وأن 350% نسبة الإشغال السريري في مستشفيات جنوب قطاع غزة، و900 ألف طفل في مراكز الإيواء، مؤكدا أن هذه ليست مجرد أرقام أو إحصائيات بل هذه قصص إنسانية وجرائم بشعة ستشوه العالم لعقود طويلة قادمة، وأن قطاع غزة جزء من أرض دولة فلسطين، ومصيره يقرره الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال، إن مجلس الوحدة الاقتصادية كمؤسسة عمل عربي مشترك، يحمل في ثناياه هدفا كبيرا، وهو الوحدة العربية، وعليه عبء ثقيل للتعامل مع التحديات الناشئة من مثل هذا العدوان الإسرائيلي، والأزمات الطاحنة التي يمر بها العالم العربي على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن دولة فلسطين خلال رئاستها للدورتين الحالية والقادمة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ستسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة والاتحادات والشركات العربية المنضوية تحت مظلة المجلس، إلى بذل كل الجهود المخلصة للحفاظ على المجلس وتطويره وتحسين أدائه ليصبح أقرب إلى تحقيق أهدافه.

بدوره، أكد أمين عام المجلس، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان إسرائيلي دموي على مسمع العالم مرآه، ولابد من التدخل لوقف إطلاق النار فورا ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بشكل سريع،

وقال، إنه ما يزيد على 75 عاماً وفلسطين الشقيقة تتعرض لأبشع احتلال عرفه العالم، واليوم يصعب علينا وصف ما يشهده قطاع غزة من مجازر جماعية أشبه ما تكون بالإبادة بجميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وهي تعد كارثة إنسانية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، تتمثل في القتل المستهدف، والتدمير الممنهج، والترحيل القسري، وقطع المياه، والكهرباء، والوقود، والغذاء، والدواء، وتدمير المنازل، والبنية التحتية، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، والمنشآت الاقتصادية.