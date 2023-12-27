قلقيلية: الاحتلال يجرف مئات الدونمات ويعتقل رئيس مجلس قروي باقة الحطب وأمين سر فتح

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية /PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مئات الدونمات المزروعة بالزيتون من أراضي قرية باقة الحطب شرق قلقيلية، واعتقلت رئيس المجلس وأمين سر حركة "فتح".
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن آليات الاحتلال شرعت بأعمال تجريف طالت مئات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في المناطق الجنوبية من القرية.
وأضاف المصادر ذاتها، أنه فور معرفة أهالي القرية بذلك توجهوا إلى المنطقة لكنهم تفاجأوا بجنود الاحتلال الذين اعترضوا تقدمهم واعتقلوا رئيس المجلس القروي عودة خالد أبو طبيخ، وأمين سر حركة "فتح" بالقرية بسام فايق حمدان.
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