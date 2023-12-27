الإدارة العامة للمرور تتخذ ترتيباتها المرورية بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد العميد محمد علي الدراج، نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة اتخذت ترتيباتها المرورية الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية 2024، والتي تشهد خلالها كثافة في الحركة المرورية نظراً إلى إقامة فعاليات في مناطق مملكة البحرين المختلفة، والتي تتطلب تعاون جميع مستخدمي الطريق لتسهيل انسياب حركة الشوارع الرئيسة والمؤدية إلى مواقع الاحتفالات.

ودعا نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية، والخروج بوقت كاف للوصول لأماكن الفعاليات المقامة، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة والتي تؤدي إلى إزعاج الآخرين وتعريضهم للخطر، والوقوف الخاطئ والالتزام بالأماكن المخصصة للسيارات، والحرص على سلامة الأطفال وعدم تركهم من دون مرافقة بالقرب من الطريق، ومراعاة المشاة وعدم الانشغال بغير الطريق، لضمان سلامة الجميع.