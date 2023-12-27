الإدارة العامة للمرور تتخذ ترتيباتها المرورية بمناسبة عطلة رأس السنة الميلادية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد العميد محمد علي الدراج، نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور، أن الإدارة اتخذت ترتيباتها المرورية الخاصة باحتفالات رأس السنة الميلادية 2024، والتي تشهد خلالها كثافة في الحركة المرورية نظراً إلى إقامة فعاليات في مناطق مملكة البحرين المختلفة، والتي تتطلب تعاون جميع مستخدمي الطريق لتسهيل انسياب حركة الشوارع الرئيسة والمؤدية إلى مواقع الاحتفالات.
ودعا نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية، والخروج بوقت كاف للوصول لأماكن الفعاليات المقامة، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة والتي تؤدي إلى إزعاج الآخرين وتعريضهم للخطر، والوقوف الخاطئ والالتزام بالأماكن المخصصة للسيارات، والحرص على سلامة الأطفال وعدم تركهم من دون مرافقة بالقرب من الطريق، ومراعاة المشاة وعدم الانشغال بغير الطريق، لضمان سلامة الجميع.
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