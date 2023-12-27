هيئة مكتب مجلس النواب: دعم برلماني لتطوير مسار النمو الاقتصادي والإنجازات التنموية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أشادت هيئة مكتب مجلس النواب بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة،وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برعاية افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم، وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين.

وأشادت هيئة المكتب بجهود

وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة كافة في تعزيز المنظومة الأمنية والمجتمعية، وما تحقق من إنجازات في العمل الأمني، عبر نهج مهني رفيع، وجاهزية عالية، وما تشهده وزارة الداخلية من تطور متواصل، ودور حيوي بارز.

كما أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بعقد اللقاءات المشتركة مع مجلسي النواب والشورى، تعزيزا للتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم منجزات المسيرة التنموية الشاملة، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، .

وأكدت هيئة المكتب الدعم البرلماني لتطوير مسار النمو الاقتصادي، وما تحقق من مؤشرات إيجابية في النتائج الاقتصادية، والعمل المستمر لتوفير فرص العمل النوعية للمواطن البحريني، وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.

وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، فقد أعربت هيئة مكتب مجلس النواب، عن خالص التمنيات بأن يكون عام خير وازدهار على مملكة البحرين، وأن يسود السلام والاستقرار في العالم أجمع.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة

أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.

وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.