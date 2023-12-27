هيئة مكتب مجلس النواب: دعم برلماني لتطوير مسار النمو الاقتصادي والإنجازات التنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشادت هيئة مكتب مجلس النواب بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، القائد الأعلى للقوات المسلحة،
وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، برعاية افتتاح مبنى القيادة والمنشآت الجديدة بمعسكر سافرة، وذلك في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي جلالة الملك المعظم، مقاليد الحكم، وكذلك الاحتفال بيوم شرطة البحرين.
وأشادت هيئة المكتب بجهود
وزير الداخلية ومنتسبي الوزارة كافة في تعزيز المنظومة الأمنية والمجتمعية، وما تحقق من إنجازات في العمل الأمني، عبر نهج مهني رفيع، وجاهزية عالية، وما تشهده وزارة الداخلية من تطور متواصل، ودور حيوي بارز.
كما أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ التقدير والامتنان لحرص سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بعقد اللقاءات المشتركة مع مجلسي النواب والشورى، تعزيزا للتعاون البناء بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ودعم منجزات المسيرة التنموية الشاملة، تحقيقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، .
وأكدت هيئة المكتب الدعم البرلماني لتطوير مسار النمو الاقتصادي، وما تحقق من مؤشرات إيجابية في النتائج الاقتصادية، والعمل المستمر لتوفير فرص العمل النوعية للمواطن البحريني، وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.
وبمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024، فقد أعربت هيئة مكتب مجلس النواب، عن خالص التمنيات بأن يكون عام خير وازدهار على مملكة البحرين، وأن يسود السلام والاستقرار في العالم أجمع.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة المكتب لمجلس النواب، الذي عقد اليوم (الأربعاء)، برئاسة
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، والنائب محسن علي العسبول رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب زينب عبدالأمير خليل رئيسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب محمد رفيق الحسيني رئيس لجنة الخدمات، والنائب هشام عبدالعزيز العوضي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور صالح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب.
وتم خلال الاجتماع، بحث عدد من المواضيع النيابية، وإقرار جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.
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