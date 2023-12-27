أحمد بن محمد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية

استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم في المكتب التنفيذي بأبراج الإمارات، سعادة باتوشيغ باتبولد، رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية وتعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في البلدين..

وشهد اللقاء استعراض أبرز المستجدات على الساحة الرياضية، وفي مقدمتها دورتا الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب في غانغ وون بكوريا الجنوبية والمقرر انعقادها في يناير المقبل، كأول دورة ألعاب أولمبية شتوية للشباب تقام في قارة آسيا، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس صيف العام المقبل 2024.

كما تخلل اللقاء نبذة تعريفية مختصرة عن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل - 2 مايو من العام المقبل، وما تمثله من محطة مهمة للتنافس والاستعداد للمحافل الرياضية الكبرى التي يشارك فيها الرياضيون من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول اللقاء استعراض أهم البرامج والندوات التدريبية والمبادرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، والتي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي للجان الأولمبية الوطنية بقارة آسيا.

وأعرب سعادة باتوشيغ باتبولد رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية عن سعادته بلقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل بناء شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، نظراً للمقومات المميزة والإمكانات الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات على صعيد البنية التحتية الرياضية والمنشآت والمرافق المختلفة، والتي تجعل منها خياراً مفضلاً للعديد من الدول والجهات الرياضية لإقامة المعسكرات وفترات الإعداد قبل خوض غمار الاستحقاقات على الأصعدة كافة.

حضر اللقاء معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعادة أودونباتار شيجيخو، السفير فوق العادة ومفوض منغوليا لدى دولة الإمارات، وسعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري.

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