أبوظبي للتنمية يدشن مشروع تطوير ميناء تانيت في موريتانيا بقيمة 24 مليون درهم

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل تدشين مشروع تطوير المرافق والخدمات الأساسية في ميناء تانيت للصيد في موريتانيا، إضافة إلى إنشاء مصنع للثلج يسهم في حفظ الأسماك وتبريدها ورفع القدرة التصديرية لها، بقيمة تبلغ نحو 24 مليون درهم، ما يعادل (6.5 ملايين دولار أمريكي)، وبإشراف شركة تالك للاستثمار الإماراتية المهتمة بالاستثمار في إفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ على تنفيذ أعمال المشروع.



ودشن المشروع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحضور حمد غانم حمد المهيري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا، وعدد من المسؤولين في الحكومة الموريتانية.



وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: "يأتي تدشين مشروع تطوير ميناء تانيت للصيد في موريتانيا لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للصيادين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرهم للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما يساهم إنشاء مصنع الثلج في الحفاظ على الإنتاج ورفع الطاقة التصديرية، مما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في موريتانيا".





وأضاف

أن صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تمويل عدة مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة، في موريتانيا، كالصناعة والزراعة والنقل والمواصلات والطاقة المتجددة، مشيراً إلى تمويلات الصندوق في القطاعات الاستراتيجية ساهمت في تحسين جودة حياة السكان وتوفير فرص عمل في مختلف المناطق في موريتانيا.

من جانبه، قال مختار الحسيني لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، إن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية ساهم في تطوير مرافق ميناء تانيت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة فيه ومكن الميناء من استقبال أكثر من 60 سفينة شهرياً، بمعدل تفريغ سنوي لكمية تناهز 20 ألف طن، من السمك على مستوى الصيد الصناعي، وكمية معتبرة من إنتاج الصيد التقليدي.

وأشار إلى أن خطة تطوير الميناء تستهدف تعزيز دمج القطاع في نسيج الاقتصاد الوطني، وتشغيل الشباب وزيادة مداخيل ميزانية الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي بتعميم توفير السمك على كافة المقاطعات الموريتانية وتطوير الصيد القاري وزراعة الأسماك.

وتشكل الثروة السمكية مورداً رئيسياً لشريان الاقتصاد الموريتاني، وتستحوذ الأسماك على نحو 58% من الصادرات، ويساهم قطاع الصيد بما نسبته 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يبلغ معدل الصادرات الموريتانية من الأسماك نحو 900 ألف طن سنوياً.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لميناء تانيت للصيد ما يقارب 400 زورق صغير أو متوسط الحجم، وتعد مهنة الصيد رافداً استراتيجياً للاقتصاد، حيث يوفر القطاع 260 ألف فرصة عمل من بينها 66 ألف فرصة عمل مباشرة.



الجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في موريتانيا في عام 1977، حيث بلغ إجمالي قيمة المشاريع التنموية التي يمولها 891 مليون درهم إماراتي، وتشمل العديد من القطاعات التنموية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة والصحة، والنقل وطاقة الرياح والصناعة.

