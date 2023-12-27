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مستوطن يضع (رأس حمار) بين القبور قرب المسجد الأقصى

12/27/2023 8:00:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - اقتحم مستوطن "مقبرة باب الرحمة"، الواقعة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الخارجية.

وعلق المستوطن "رأس حمار" على عصا وثبتها بين القبور في مقبرة باب الرحمة، على بعد أمتار من السور الشرقي للأقصى.

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