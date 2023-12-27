مستوطن يضع (رأس حمار) بين القبور قرب المسجد الأقصى

مستوطن يضع (رأس حمار) بين القبور قرب المسجد الأقصى
التاريخ
12/27/2023 8:00:11 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - اقتحم مستوطن "مقبرة باب الرحمة"، الواقعة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك من الجهة الخارجية.
وعلق المستوطن "رأس حمار" على عصا وثبتها بين القبور في مقبرة باب الرحمة، على بعد أمتار من السور الشرقي للأقصى.
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