سايبر طـوفان تعلن اختراق مواقع 49 شركة إسرائيلية وتسريب بياناتها

MENAFN - Khaberni) خبرني - قالت منصة استخبارات التهديدات“فالكون فيدسيو”، صباح اليوم الأربعاء، إن مجموعة قرصنة إلكترونية تسمى“سايبر طٕـوفان” اخترقت مواقع 49 شركة إسرائيلية وسربت بياناتها.

وأعلنت“العصابة السيبرانية” نفسها مسؤوليتها عن اختراق شركات إسرائيلية كبرى.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن السيبراني في إسرائيل بأن هناك محاولات إيرانية لشن هجمات إلكترونية.

وبحسب صحيفة“تايمز أوف إسرائيل”، فقد كشفت الوكالة عن هجوم إلكتروني إيراني جديد مصمم لخداع المنظمات الإسرائيلية لتنزيل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها.







