سايبر طـوفان تعلن اختراق مواقع 49 شركة إسرائيلية وتسريب بياناتها

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- Khaberni) خبرني - قالت منصة استخبارات التهديدات“فالكون فيدسيو”، صباح اليوم الأربعاء، إن مجموعة قرصنة إلكترونية تسمى“سايبر طٕـوفان” اخترقت مواقع 49 شركة إسرائيلية وسربت بياناتها.
وأعلنت“العصابة السيبرانية” نفسها مسؤوليتها عن اختراق شركات إسرائيلية كبرى.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأمن السيبراني في إسرائيل بأن هناك محاولات إيرانية لشن هجمات إلكترونية.
وبحسب صحيفة“تايمز أوف إسرائيل”، فقد كشفت الوكالة عن هجوم إلكتروني إيراني جديد مصمم لخداع المنظمات الإسرائيلية لتنزيل برامج ضارة تسرق المعلومات وتحذفها.
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