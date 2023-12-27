MENAFN - Khaberni) يبدو أن الحروب تجبّ بعضها بعضا أو تقوّض الاهتمام بها، فبعد أشهر من التركيز على الصراع بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع غطت الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة على ما يجري في السودان من تطورات عسكرية وتحركات سياسية

ولم يعد كثيرون يتحدثون عما يجري بالسودان لضخامة مجريات الحرب على غزة لما لها من روافد إنسانية، وما لامسته من تأثير في وجدان العرب والمسلمين والعالم،

لكن مايجري في السودان مرعب ومخيف ايضا فقد اندلع الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، من أجل السيطرة على الدولة الغنية بالموارد، وبينما يركز القتال بشكل رئيسي في عاصمة البلاد، الخرطوم، إثر الصراع على مناطق أخرى من البلاد، وفي دارفور، أدت عمليات القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير إلى تقارير عن التطهير العرقي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس وقد خلّف الصراع الدائر آلاف القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين، بحسب أرقام الأمم المتحدة،



ومنذ اندلاع النزاع المسلح في السودان كشفت عدة تقارير أن «قوات الدعم السريع» اغتصبت عشرات النساء والفتيات.وسلط تقرير للمركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام، نشر في 24 نوفمبر الماضي، الضوء على نمط محزن للعنف القائم على النساء، ووصفه بأنه «سلاح الحرب».وفي ذلك الوقت، وثقت المنظمات النسائية أكثر من 120 حالة اغتصاب مؤكدة حتى أكتوبر 2023، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من 4 ملايين امرأة وفتاة يتعرضن لخطر العنف الجنسي في جميع أنحاء السودان.

وتخيل يارعاك الله أن قطاعا كبيرا من النساء يبحث عن أماكن لشراء حبوب منع الحمل وحبوب الإجهاض، لعدم تمكنهن من الحصول عليها بسبب النزاع، كما يتداولن طرق التعامل مع الاغتصاب، بسبب استخدام قوات الدعم السريع الإغتصاب والإغتصاب الجماعي كسلاح حرب في دارفور والخرطوم.وكتبت فتاة على منصة «إكس»: «نحن وبنات عمي جالسات في بيت واحد علشان إذا في يوم هجموا علينا وما قدروا يوقفوهم عمي قال بيقتلنا برصاص»، في إشارة إلى أن الموت أرحم من الإغتصاب

وقد تصدّر هاشتاج «أنقذوا السودان، واحموا النساء من الاغتصاب» التريند على موقع التواصل الاجتماعي «إكس- تويتر سابقًا»، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني انسحاب قواته من مواقعها في مدينة ود مدني (مركز إنساني)، واستيلاء قوات الدعم السريع عليها.

إذن ما بين الخرطوم وغزة يوزِّع الانسان همومه اليومية، بقعة دماء كبيرة على خريطة هذا العالم ولا يهم ؟ في الحقيقة ؟ أكان عدد ضحايا (المسلمين) أكثر في السودان أم في غزة، أم في سوريا، فالظلم هو الظلم ، والقتل هو القتل، فقتل النفس الواحدة بغير حق يعادل قتل الناس جميعا