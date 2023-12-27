4 شركات تستدعي 28 ألف سيارة في كوريا الجنوبية





أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن 4 شركات سيارات قررت استدعاء أكثر من 28 ألف سيارة لإصلاح مكونات معيبة فيها.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان الوزارة القول إن الشركات الأربع هي بي.إم.دبليو كوريا الفرع الكوري الجنوبي لشركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية بي.إم.دبليو، وتسلا كوريا التابعة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، وشركة مرسيدس بنز الألمانية وكيا كورب الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان إن الشركات الأربع تستدعي طوعاً ما مجموعه 28445 سيارة من 14 طرازاً مختلفاً.

وتشمل المشكلات التي أدت إلى الاستدعاء مكوناً معيباً في نظام العاكس في السيارة موديل 3 من تسلا ومشكلات برمجية في جهاز التحكم في ثبات السيارة في طراز جي.إي.إل 350 إي 4 ماتيك من مرسيدس بنز ومشكلات برمجية في نظام الصوت لسيارة آي 5 إي درايف 40 من بي.إم.دبليو.

وأضافت الوزارة إن سيارة كيا ستينجر الرياضية تخضع أيضاً لخطة الاستدعاء بسبب وجود خلل في مضخة الوقود عالية الضغط.

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