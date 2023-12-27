الأرجنتين تعدل قواعد حصول المستوردين على العملات الأجنبية

(MENAFN
- Al-Bayan)
عدلت الحكومة الأرجنتينية قواعد حصول المستوردين على العملات الأجنبية من سوق الصرف، بحسب الجريدة الرسمية للبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الجريدة الرسمية، القول إنه سيتم تطبيق نظام جديد لحصول المستورد على العملات الأجنبية التي يريدها باسم «سيدي»، في ضوء المتابعة الإحصائية، والقدرة الاقتصادية له، ليحل محل النظام الحالي المعروف باسم «سيرا».
كما ستتولى إدارة الضرائب تحليل الموقف الضريبي للمستورد، وقدراته الاقتصادية والمالية، قبل السماح له بالحصول على النقد الأجنبي.
كما ستتضمن القواعد الجديدة، وضع قائمة بديون المستوردين لصالح الموردين الأجانب.
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