الأرجنتين تعدل قواعد حصول المستوردين على العملات الأجنبية





عدلت الحكومة الأرجنتينية قواعد حصول المستوردين على العملات الأجنبية من سوق الصرف، بحسب الجريدة الرسمية للبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الجريدة الرسمية، القول إنه سيتم تطبيق نظام جديد لحصول المستورد على العملات الأجنبية التي يريدها باسم «سيدي»، في ضوء المتابعة الإحصائية، والقدرة الاقتصادية له، ليحل محل النظام الحالي المعروف باسم «سيرا».

كما ستتولى إدارة الضرائب تحليل الموقف الضريبي للمستورد، وقدراته الاقتصادية والمالية، قبل السماح له بالحصول على النقد الأجنبي.

كما ستتضمن القواعد الجديدة، وضع قائمة بديون المستوردين لصالح الموردين الأجانب.

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