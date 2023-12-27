ثلث الشركات الألمانية المدرجة تسجل تراجعاً في الإيرادات

انتهت نتائج دراسة إلى أن الظروف الإطارية الصعبة أثرت بشكل ملحوظ على أداء أكبر 100 شركة مدرجة على البورصة في ألمانيا.

وحسب بيانات شركة التدقيق الاقتصادي «إي واي»، حققت 66 شركة من الشركات المئة ذات الإيرادات الأقوى في ألمانيا، ارتفاعاً في إيراداتها في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 34 شركة سجلت تراجعاً في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كانت بيانات العام الماضي أوضحت أن عدد الشركات التي تمكنت من تحقيق ارتفاع في الإيرادات بلغ 93 شركة من هذه الشركات.

ولا تتوقع «إي واي» تحقيق قفزات كبيرة في العام المقبل.

من جانبه، قال هنريك الرز الرئيس التنفيذي لـ «إي واي» إن «الرياح المعاكسة آخذة في الزيادة»، وتابع إن «العديد من الشركات حققت نمواً بشكل طفيف أخيراً، هذا إن حققت نمواً على الإطلاق، وغالباً ما جاءت معدلات النمو أقل من معدلات التضخم».

ورأى الرز أن التوترات السياسية العالمية أدت إلى حدوث قدر كبير من حالة عدم اليقين سواء لدى الشركات أم لدى السكان.

وأوضحت بيانات «واي إي» أن شركات السيارات لا تزال هي قاطرة النمو بين الشركات المئة في العام الحالي، حيث ارتفعت إيرادات هذه الشركات في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 11%، غير أن الرز رأى أن الأجواء بالنسبة لهذه الشركات آخذة في الضعف بسبب تباطؤ مبيعات السيارات الجديدة على مستوى العالم.

وبحسب البيانات، حققت بقية الشركات الصناعية نمواً بنسبة 5% في الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما حققت شركات التجارة نمواً في الإيرادات بنسبة 4%.

في المقابل، سجلت شركات قطاع الصحة تراجعاً في الإيرادات بنسبة 12% بعد الطفرة التي كانت حققتها إبان جائحة كورونا، وتدنت إيرادات شركات الخدمات اللوجستية بنسبة 14%، فيما وصلت نسبة التراجع في إيرادات قطاع الكيماويات إلى 20%. أما أقوى نسبة تراجع في الإيرادات (44%) فسجلتها شركات التزويد بالطاقة وذلك في ضوء الانخفاض الملحوظ في أسعار الكهرباء.

وارتفعت أرباح التشغيل للشركات المئة في الأرباع الثلاثة الأولى بنسبة قوية بـ 32% لتصل إلى ما يزيد على 135 مليار يورو، وقالت «واي إي» إن نسبة الارتفاع القوية ترجع بالدرجة الأولى إلى الخسائر القياسية بمقدار 45 مليار يورو والتي سجلتها مجموعة يونيبر للطاقة خلال أزمة الغاز في عام 2022، وكانت هذه الخسائر تسببت في تخفيض النتيجة الإجمالية في العام الماضي. وفي حال استبعاد هذا التأثير من الحسابات سيكون هناك تراجع في إجمالي الأرباح بنسبة 8% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2023.

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