استقرار أسعار النفط.. ونوفاك يتوقع «برنت» بين 80 و85 دولاراً العام المقبل

استقرت أسعار النفط الأربعاء بعد مكاسب قوية حققتها الثلاثاء في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى للمرور من المنطقة رغم استمرار الهجمات والتوتر الأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 81.22 دولاراً للبرميل خلال التداولات، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 75.49 دولاراً للبرميل.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن المحللين يتوقعون أن يتراوح سعر خام برنت بين 80 و85 دولاراً للبرميل في عام 2024.

وأضاف نوفاك إن روسيا والمنتجين الآخرين لا يستهدفون أي سعر محدد وأن بلاده تتمسك بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيضات إمدادات النفط مع ضمان العمل المستقر والتطوير بصناعتها النفطية.

وأنهى الخامان جلسة الثلاثاء على ارتفاع بأكثر من اثنين بالمئة إذ غذت الهجمات على سفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن إضافة إلى تأثير تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على الوقود.

وعلى الرغم من استمرار الهجمات استأنفت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنماركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسية في المنطقة.

وقالت بريانكا ساشديفا كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا «رغم إغلاق قنوات شحن وتغيير مسار سفن، لا يزال مدى تأثر الإمدادات العالمية محل جدل».

وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض، الأمر الذي يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز