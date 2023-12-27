تويوتا تستدعي 999 ألف سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالوسادة الهوائية

قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في اليابان الأربعاء إن شركة تويوتا تقوم باستدعاء 999 ألفا و901 سيارة بسبب مشكلة ربما تمنع فتح الوسادة الهوائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإدارة القول إن عمليات الاستدعاء تتضمن طرازات افالون وافالون هيبرد وكورولا 2021-2020 بالإضافة إلى طرازات أخرى.

ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إبلاغ بذلك للملاك في الرابع من فبراير المقبل.

وكانت شركة تويوتا موتور قد أعلنت اليوم أن إنتاجها العالمي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 9.23 مليون سيارة، ليرتفع بذلك إلى مستوى قياسي جديد خلال عام واحد، مع مراعاة أنه لم يتم حساب الإنتاح في شهر ديسمبر، وقد ساعد في ذلك انتعاش الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا.



وقد ارتفعت مبيعات تويوتا عالميا بنسبة 13.6% خلال الشهر الماضي لتصل إلى 905 آلاف و 66 سيارة، فيما يعد رقما قياسيا شهريا، ويرجع ذلك إلى النتائج القوية التي تم تسجيلها في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين.

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