الأسهم الأوروبية تصعد بدعم من بيانات صينية.. ونيكاي الياباني يرتفع 1%





صعدت الأسهم الأوروبية قليلاً الأربعاء مع ارتفاع أسهم التعدين بفضل بيانات صينية قوية، في حين تلقت أسهم التكنولوجيا دعماً من صعود وول ستريت الليلة الماضية وسط التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في مارس.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 477.83 نقطة بعد مكاسب حققتها مؤشرات وول ستريت الرئيسية الليلة الماضية تزيد على 0.4 بالمئة.

وكان قطاع الموارد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ ارتفع 0.4 بالمئة مع زيادة أسعار معظم المعادن الأساسية وخام الحديد بعد أن أظهرت بيانات تحسن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، وهي مستهلك رئيسي، الشهر الماضي. كما ارتفعت أسهم الطاقة 0.6 بالمئة.

وقفز قطاع التكنولوجيا، الذي يضم شركات صناعة الرقائق الكبرى في أوروبا، 0.7 بالمئة وذلك على أثر نظيراتها من الشركات في وول ستريت.

لكن قطاعي الاتصالات وشركات التأمين انخفضا 0.4 بالمئة لكل منهما مما حد من المكاسب.

ومن المتوقع أن يكون التداول ضعيفاً إذ سيعود المتعاملون من عطلة عيد الميلاد عندما تتبقى بضعة أيام فقط للتداول في عام 2023.

وصعد سهم باير 1.7 بالمئة بعدما قالت المجموعة الألمانية المنتجة للأدوية والمبيدات الحشرية إنها فازت في دعوى قضائية رفعها رجل من كاليفورنيا قال إنه أصيب بالسرطان نتيجة تعرضه لمبيد الأعشاب الضارة (راوند أب) الذي تنتجه.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً حاداً الأربعاء إذ عزز انخفاض الين أسهم شركات التصدير وصعدت أسهم شركات الرقائق مقتفية أثر مكاسب حققتها نظيراتها الأمريكية خلال الليل.

وقفز سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في قطاع التكنولوجيا 4.23 بالمئة بعد ممارسة خيار الحصول على أسهم في شركة الاتصالات تي - موبايل يو.إس بقيمة 7.59 مليارات دولار تقريباً دون أي تكلفة إضافية.

وصعد المؤشر نيكاي 1.13 بالمئة إلى 33681.24 نقطة عند الإغلاق مع ارتفاع 212 من أسهم الشركات المدرجة عليه وعددها 225 مقابل انخفاض 12 فقط واستقرار واحد. وارتفع المؤشر في وقت سابق إلى مستوى وصل إلى 33755.75 نقطة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.13 بالمئة.

وارتفعت كل القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 بقيادة قطاع شركات الشحن الذي صعد 4.25 بالمئة.

وانخفض الين قليلاً إلى 142.83 للدولار خلال الجلسة مما أدى إلى تحسن التوقعات بشأن الأرباح الخارجية لشركات التصدير.

وزاد سهم نينتندو 1.99 بالمئة وصعد سهم سوني 1.44 بالمئة.

وارتفع سهم تويوتا 1.65 بالمئة متلقياً بعض الدعم الإضافي من الإعلان عن وصول الإنتاج العالمي إلى مستوى قياسي الشهر الماضي.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق بعدما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.8 بالمئة خلال الليل. وزاد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 1.26 بالمئة وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.72 بالمئة.

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