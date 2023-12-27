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40 مليون يورو القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس السوبر المصري

12/27/2023 7:25:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تختتم غدا الخميس فعاليات كأس السوبر المصري لكرة القدم، والذي يقام في العاصمة أبو ظبي للمرة السابعة، والأولى بحلته الجديدة بمشاركة 4 فرق و على مدار 4 أيام، حيث يلتقي كل من الأهلي ومودرن فيوتشر في المباراة النهائية على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات، وذلك بعد تأهلهما على حساب سيراميكا كليوباترا، وبيراميدز تواليا.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليو باترا 1-0، بلقاء نصف النهائي، من البطولة، فيما فاز مودرن فيوتشر على بيراميدز 14-13 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء في الدور نفسه بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويطمح الأهلي بالتتويج الـ 14 له بكأس السوبر، على مدار مشاركته في البطولة، و الخامس له في أبو ظبي، حيث سبق وأن فاز به في 4 نسخ بأعوام ، 2015، و2017، و2021، و2022، على كل من الزمالك، والمصري البورسعيدي، والزمالك، وبيراميدز، على الترتيب.

كما يأمل مودرن فيوتشر بالتتويج الأول له بكأس السوبر، والثاني في تاريخه بشكل عام، حيث كان اللقب الأول هو كأس رابطة المحترفين في مصر.

وبحسب "ترانسفير ماركت"، الموقع المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لطرفي نهائي كأس السوبر المصري أكثر من 40 مليون يورو، وذلك بواقع 30.45 مليون يورو للأهلي، و9.93 مليون يورو لمودرن فيوتشر.

ويتصدر المالي آلو ديانج لاعب الأهلي قائمة أغلى لاعبي الفريقين بقيمة سوقية بـ4.5 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لأعلى لاعبي فيتوتشر (أحمد رفعت) 1.20 مليون يورو.

وتسبق المباراة النهائية على الملعب نفسه مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يلتقي بيراميدز، مع سيراميكا كليو باترا.
وكان بيراميدز قد خاض نهائي الكأس العام الماضي على الملعب نفسه، لكنه خسره أمام الأهلي، فيما يأمل سيراميكا كليو باترا بتحقيق مركز تاريخي بأول مشاركة له في الكأس.

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